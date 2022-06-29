В Минобороны предложили сохранить оклады контрактникам – ветеранам боевых действий

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В Минобороны предложили сохранить оклады контрактникам, которые являются ветеранами боевых действий, сообщает "Парламентская газета".

Речь идет о военных, которых признали негодными к службе по состоянию здоровья, однако они сами изъявили желание продолжить исполнять свой воинский долг на более низких должностях.

В ведомстве заявили о необходимости сохранить этой категории военнослужащих оклады, которые они получали ранее. Кроме того, различные социальные выплаты им будут исчисляться именно от этого оклада.

Отмечается, что правительство уже разместило соответствующий проект постановления на портале нормативных и правовых актов.

Ранее Минобороны предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в спецоперации по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.

В свою очередь, "Единая Россия" внесла законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.