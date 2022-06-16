В Госдуму внесли законопроект о признании гражданских участников спецоперации ветеранами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о наделении гражданских лиц, которые были привлечены к российской специальной операции, статусом ветеранов боевых действий. С такой инициативой выступили члены партии "Единая Россия".

"Единая Россия" внесла законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах", – говорится на официальном сайте "Единой России".

Министерство обороны РФ 1 марта предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. Предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

Позднее Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции на Украине ветеранами. Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты.