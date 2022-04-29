В ГД предложили увеличить налоговый вычет для ветеранов боевых действий

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением повысить сумму налогового вычета для ветеранов боевых действий до 15 тысяч рублей, передает RT.

Парламентарий подчеркнул, что в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ветераны боевых действий имеют право на льготу в виде вычета в размере 500 рублей при определении налоговой базы для уплаты налога на доходы физлиц.

Таким образом, пояснил он, в настоящее время работающий ветеран боевых действий при уплате налога сможет сэкономить максимум 65 рублей, то есть 13% от необлагаемых налогом 500 рублей. Депутат считает, что данная сумма является крайне низкой и не способна повлиять на материальное положение.

26 марта Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной операции по защите ЛНР и ДНР ветеранами. Соответствующий документ разработали представители фракции "Единая Россия". Ранее его одобрили в Госдуме и Совете Федерации.

Проект предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты. Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории. В настоящее время на такую помощь государства могут рассчитывать ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

