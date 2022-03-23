Совфед одобрил закон о признании участников спецоперации на Украине ветеранами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Члены Совета Федерации единогласно одобрили закон о признании ветеранами боевых действий участников российской спецоперации на Украине. Соответствующий проект разработали представители фракции "Единая Россия". Ранее его одобрила Госдума.

Документ предусматривает предоставление ветеранам спецоперации доступа к государственной системе соцзащиты. Речь идет о дополнительных выплатах, налоговых льготах, медобслуживании вне очереди, льготном проезде на общественном транспорте и поездках в санатории. В настоящее время на такую помощь государства могут рассчитывать ветераны Афганистана, Сирии и других горячих точек.

1 марта министерство обороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в специальной операции по защите ДНР и ЛНР. В пояснительной записке указано, что предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели в текущем году составят 5,01 миллиарда рублей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

