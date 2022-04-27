Путин поручил создать рейтинг добросовестных налогоплательщиков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков.
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки", – указано в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.
Глава государства предложил учитывать показатели данного списка для предоставления его лидерам налоговых преференций.
Ранее сообщалось, что налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, где есть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Эксперт рассказал, что вычет можно получить и с покупок в аптеках. Однако эта льгота распространяется только на рецептурные препараты.
Для получения вычета за 2021 год есть три года для подачи заявления. Для этого нужно получить специальную справку в медорганизации и документ об оплате медицинских услуг. Гражданину также необходимо получить специальную справку.
Предел вычета по дорогостоящему лечению по отдельно утвержденному правительством списку доходит до 2 миллионов рублей.
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