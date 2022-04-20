ГД приняла закон о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных регионам

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о дополнительной поддержке регионов в условиях санкций, предусматривающий выделение новых и погашение уже существующих бюджетных кредитов в 2022 году.

Документом допускается предоставление в текущем году кредитов субъектам РФ. На эти цели из федерального бюджета планируют выделить 390,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на погашение долговых обязательств регионов и муниципалитетов по государственным и муниципальным ценным бумагам и коммерческим кредитам, срок погашения которых приходится на март–декабрь 2022 года.

Новые кредиты регионы-заемщики должны будут погасить до 2029 года. Денежные средства будут предоставляться под 0,1% годовых. Однако получить их смогут те субъекты РФ, чей показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности на текущий год не превышает 1,5.

В первоначальной редакции в текущем году из федерального бюджета хотели выделить до 255,3 миллиарда рублей. Направлять полученные кредиты предлагалось на погашение только региональных долговых обязательств. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, позволяющую использовать денежные средства и для погашения муниципальных долговых обязательств.

Также новый закон предусматривает предоставление казначейских кредитов, предназначенных для пополнения остатка средств на едином счете бюджета субъектов РФ. Их размер не должен превышать 10% утвержденных доходов регионального бюджета. Вернуть деньги заемщикам предстоит не позднее 30 декабря 2022 года.

Кроме того, закон освобождает регионы от исполнения обязательств по ранее реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Ее погашение переносится на 2029 год. При этом задолженность по кредитам на частичное покрытие дефицитов, ранее не реструктурированным, также может быть реструктурирована или списана кабмином РФ.

В случае реструктуризации задолженность по основному долгу и процентам по таким кредитам в 2022 году погашению не подлежит. В 2023–2024 годах необходимо ежегодно погашать по 5% суммы задолженности. А в период с 2025 по 2029 годы ежегодно равными долями вносить платежи от остатка задолженности. Возможность досрочного погашения при этом сохраняется.

Также в рамках второго чтения депутаты поддержали поправку, переносящую на 2025 год погашение задолженности по основному долгу и процентам по бюджетным кредитам, полученным четырьмя регионами. Речь идет о Тамбовской и Псковской областях, Республике Марий Эл и Приморском крае. Об этом сообщил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Мы изменяем условия, чтобы и эти четыре региона могли в данном случае подключиться к реструктуризации. А это все-таки 3 миллиарда рублей", – пояснил Макаров.

Ранее кабмин РФ определил параметры займов для обращения за кредитными каникулами. Так, если у гражданина потребительский кредит и он является обычным клиентом, то максимальный размер займа, по которому он вправе обращаться в банки за отсрочкой, составляет 300 тысяч рублей. Для юридических лиц – на 50 тысяч больше. Лимит по кредитным картам –100 тысяч рублей, а по автокредитам – 700

тысяч рублей.