Собянин рассказал о мерах поддержки москвичей и бизнеса, принятых за прошедшую неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утвердили план мероприятий по стабилизации экономики в условиях санкций. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, утвержденный план охватывает все отрасли столичной экономики и социальной сферы. При этом по мере необходимости план будут пополнять новыми мерами поддержки бизнеса и граждан.

В частности, потерявшим работу гражданам, а также людям, столкнувшимся со снижением доходов и другой трудной жизненной ситуацией, окажут адресную помощь. На эти цели выделят семь миллиардов рублей.

"Средства предоставляются в денежной форме или в виде электронных сертификатов, которые можно отоварить в магазинах, заключивших специальные соглашения с правительством Москвы", – написал Собянин.

Также был утвержден план поддержки малого и среднего бизнеса в Москве. По данным мэра, предприниматели производят четверть валового регионального продукта, обеспечивают до 20% поступлений в городской бюджет и дают работу свыше четырем миллионам граждан.

Собянин отметил, что бизнес столкнулся с проблемами высоких ставок по кредитам, избыточным административным давлением и разрывом цепочек поставок.

Городская программа поддержки бизнеса предусматривает программу льготного кредитования. В частности, организации могут получить кредит по ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. При этом максимальный размер кредита составляет 50 миллионов рублей, а срок субсидирования – 12 месяцев.

Кредит до 300 миллионов рублей по ставке 7% для малых компаний и 5,5% для средних могут получить субъекты МСП на инвестиционные цели в науку, промышленность или инновации.

"Городская программа льготного факторинга поможет производителям и дистрибьюторам, реализующим продукцию на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16%. Срок субсидирования – 12 месяцев", – подчеркнул Собянин.

Кроме того, программой предусмотрены гранты на проведение тестирований инновационных продуктов и мораторий на повышение ставок арендной платы за земельные участки и нежилые фонды Москвы. Требование о предоставлении обеспечительных платежей отменяется для добросовестных арендаторов.

Городская программа дополнится федеральными мерами поддержки бизнеса, пакетом по снижению налоговой нагрузки на бизнес и программой реструктуризации кредитов с плавающими ставками.

Собянин рассказал и о мерах поддержки строительной отрасли. Так, расходы на компенсацию затрат будут включены в контракт при строительстве по заказу города.

"Себестоимость строительства вырастет всего на 0,9%, но зато мы получим гарантии продолжения строительства метро, дорог, школ, больниц и других необходимых москвичам объектов", – подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, в России продлили программу льготной ипотеки, а в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области размер кредита увеличили до 12 миллионов рублей.

Помимо этого, вертикальная ферма на Каширском шоссе получит грант в размере 350 миллионов рублей. Средства направят на увеличение производства свежих салатов и зеленых культур в целом. По словам Собянина, благодаря этой мере производственные мощности удастся увеличить в четыре раза – до 100 тонн в месяц. Мэр города подчеркнул, что это позволит заместить объемы зеленых культур, которые город получает по импорту.

Получить грант до 100 миллионов рублей на создание импортозамещающего продукта может любое московское предприятие.

"Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В рамках совещания были рассмотрены предложения по введению дополнительных мер социальной поддержки россиян и повышению устойчивости экономики регионов России в условиях санкций.

