Собянин и Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета РФ по вопросам экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов провели селекторное совещание рабочей группы Госсовета по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

В рамках совещания были рассмотрены предложения по введению дополнительных мер социальной поддержки россиян и повышению устойчивости экономики регионов России в условиях санкций.

Рабочая группа Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению COVID-19 была сформирована по распоряжению Владимира Путина. На данный момент ее главной задачей является подготовка инициатив по обеспечению стабильного развития субъектов страны в условиях западных ограничений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.