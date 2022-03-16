Собянин и Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета по противодействию санкциям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и первый зампред правительства России Андрей Белоусов провели совещание рабочей группы Госсовета РФ по вопросам экономики и противодействию распространению COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В ходе совещания вопросы касались, в частности, комплекса мер поддержки населения, экономики и бизнеса в условиях санкций со стороны западных стран.

"По итогам совещания мэр Москвы поручил в кратчайшие сроки обобщить поступившие предложения для включения в план первоочередных действий правительства РФ по противодействию санкционному давлению", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа Госсовета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению COVID-19 была сформирована по распоряжению Владимира Путина. На данный момент ее главной задачей является подготовка инициатив по обеспечению стабильного развития субъектов страны в условиях западных ограничений.

10 марта Собянин провел первое заседание Комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы. Он обсудил с представителями сферы торговли и услуг поддержку граждан и бизнеса. Мэр напомнил, что за прошедшее время столица прошла несколько тяжелых кризисов, в частности, из-за пандемии. При этом все вызовы были успешно пройдены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.