Генпрокуратура РФ взяла на контроль реализацию антикризисных мер поддержки бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль осуществление антикризисных мер поддержки бизнеса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По указанию Игоря Краснова прокуроры намерены пристально следить за реализацией всех антикризисных мер по поддержке бизнеса", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что вопросы должного выполнения мер по поддержке представителей бизнеса в ситуации западного давления на экономику РФ станут главными в деятельности органов прокуратуры.

Накануне в Москве прошло селекторное совещание рабочей группы Госсовета по вопросам экономики и распространению COVID-19. Его провели Сергей Собянин и первый вице-премьер Андрей Белоусов. В ходе встречи обсуждались первоочередные меры поддержки бизнеса, граждан и экономики, которые может принять правительство для противостояния санкциям.

По словам градоначальника, ряд мер уже был разработан, в их числе – программа льготного кредитования системообразующих предприятий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

