Собянин объявил о мерах поддержки импортозамещения в фармацевтической отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин обсудил с представителями крупных фармацевтических компаний вопросы развития отрасли и импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления.

"Сегодня совещаемся с представителями фармпромышленности, которая имеет, конечно, одно из самых больших значений в связи с тем, что это, с одной стороны, экономическая отрасль достаточно большая, а с другой стороны, конечно, имеет огромное социальное значение. Речь идет о главном, что есть у человека, – это здоровье и жизнь. И в условиях санкционного давления проблем, связанных с логистикой, изменения цен, изменения курса национальной валюты все это имеет первостепенное значение. Я имею в виду меры поддержки, взаимодействие государства и бизнеса, понимание тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись", – отметил мэр.

При этом он назвал московскую фармпромышленность одной из крупнейших в стране. По его словам, за 5 лет объем реализации продукции вырос в более чем 5 раз, количество работающих увеличилось в 1,5 раза.

Собянин подчеркнул, что такая динамика продолжается. На этом отчасти сказались проблемы, связанные с COVID-19, когда город наращивал объемы производства. Мэр подчеркнул, что тогда в программу развития фарминдустрии включились все столичные предприятия, Москва справилась с этой задачей, несмотря на логистические сложности, ценовые, объемы потребления, спрос.

"Справились крупнейшие компании, которые занимались поставками из-за рубежа. Надеюсь, что справимся с вызовами, с которыми мы столкнулись сегодня", – заявил Собянин.

По его словам, в городе действует система поддержки промышленности, которая включает присвоение статусов промышленных комплексов, особых экономических зон. По этим двум направлениями в столице задействованы около 12 крупнейших предприятий. Также работают меры субсидирования закупки оборудования, технологий и льготные кредиты.

Помимо этого, в Москве реализовали программу офсетных сделок, когда власти гарантируют бизнесу закупки для государственных, бюджетных учреждений. Гарантии даются на 10 лет, под это формируются заказы, город договаривается с поставщиками, чтобы они не только поставляли лекарства, но и разворачивали импортозамещающие производства на территории Москвы. Сегодня в столице четыре таких контракта общей суммой более чем на 40 миллиардов рублей.

Собянин обозначил необходимость формирования новых офсетных контрактов, которые включали бы в себя не только поставку лекарств, но и расход материалов для медицины, а также ряд других направлений. Он пообещал, что все меры городской поддержки промышленности, которые есть в настоящее время, актуализируют. Также принято решение и уже вскоре последует официальное постановление о докапитализации Фонда поддержки развития промышленности до 10 миллиардов рублей.

Собянин напомнил, что власти города совместно с правительством РФ по поручению президента вырабатывают меры поддержки. Одна из них – это субсидирование льготных ставок кредитов для системообразующих предприятий.

Также Собянин сообщил, что планируется расширить программы клинических исследований.

Исполнительный директор АО "Фармстандарт" Виктор Харитонин на встрече с Собяниным заявил, что компания готова участвовать во всех рабочих группах по нормативному регулированию в фармацевтической промышленности. Мэр, в свою очередь, сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность заключения долгосрочных контрактов на базе офсетных сделок.

Председатель совета директоров АО "Фарм" Алексей Репин заявил, что в компании не видят проблем с обеспечением граждан фармацевтическими товарами, несмотря на рост спроса.

По итогам встречи приняты следующие решения по мерам поддержки отрасли:

предоставление земельных участков для строительства новых производств по ставке 1 рубль в год;

субсидии из городского Фонда развития промышленности на субсидирование процентных ставок для пополнения оборотных средств;

поддержка проекта создания на базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по заготовке крови совместно с "Нацимбио" производства отечественных иммуноглобулинов.

Помимо этого, увеличится авансирование по закупкам лекарств для государственных нужд до 70%. Будут применятся механизмы предоплаты закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и репутацией надежных партнеров в исполнении госконтрактов.

Также власти Москвы помогут финансированием за счет городского бюджета проведению клинических исследований лекарств и апробации расходных материалов и медицинских изделий локальных производителей на базе московских больниц.

Эта мера удешевит и ускорит внедрение новых препаратов и изделий в практическое здравоохранение. Совместно с федеральными органами власти правительство Москвы подготовит несколько дополнительных мер, среди которых – снижение минимального порога инвестиций в офсетные контракты с 1 миллиарда до 100 миллионов, а также совершенствование механизма офсетов, упрощение процедур регистрации и обращения новых отечественных лекарств и медицинских изделий.

Ранее Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.

