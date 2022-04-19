В Минцифры предложили распространить инвестиционный налоговый вычет на операторов связи

09:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Минцифры России предлагает распространить инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) на операторов связи. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Таким образом им могут вернуть часть налога на прибыль. Это поможет сохранить качество связи, не привлекая дополнительного финансирования", – пояснили в министерстве.
В ведомстве убеждены, что часть региональных мер поддержки необходимо направить на сохранение инвестиций операторов в эксплуатацию и модернизацию сетей связи.
В Минцифры напомнили, что в 60 субъектах РФ уже приняты законы, предусматривающие инвестиционный налоговый вычет. Однако операторы связи в перечень не входят.
"Минцифры РФ предлагает добавить 61 ОКВЭД "Деятельность в сфере телекоммуникаций" для того, чтобы распространить такую меру поддержки и на телеком", – заключили в министерстве.
Ранее кабмин утвердил меры поддержки телеком-отрасли. В частности, на год будет приостановлено требование "закона Яровой" по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видеотрафик, а также введен механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен. Еще одной мерой поддержки является отказ от института коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.
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