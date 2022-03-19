Кабмин утвердил меры поддержки телеком-отрасли

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Правительство России утвердило все предложенные меры поддержки телеком-отрасли за исключением моратория на перенос и демонтаж оборудования связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Минцифры РФ.

"В настоящий момент правительство утвердило все предложенные меры за исключением моратория на перенос, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти, так как он касается Роспотребнадзора и обсуждается дополнительно", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что данный пункт будет включен после проработки в следующий пакет мер поддержки телеком-отрасли.

В марте Минцифры РФ направило в кабмин пакет мер поддержки отечественной телеком-отрасли, подготовленный совместно с операторами связи.



Так, предлагалось на год приостановить требование "закона Яровой" по увеличению емкости хранения информации на 15% и обязанность хранить видеотрафик; ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен и отказаться от института коллективного доминирования при анализе возможных нарушений при установке тарифов отдельными операторами.

Ранее сообщалось, что проект нового пакета мер поддержки IT-отрасли в РФ допускает снижение налога на прибыль для компаний, использующих российские технологии. Предполагаемая льготная мера подразумевает право на инвестиционный налоговый вычет. Пока в концепции данной инициативы не прописаны ограничения по потенциальным компаниям-участницам.

Кроме того, в России допускают введение нового налога на деятельность глобальных IT-компаний. Данная мера рассматривается как одно из основных решений по поддержке российской IT-индустрии.

