Аналитики раскрыли, какие зарплаты получают IT-специалисты в Москве

09:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Аналитический центр Москвы подсчитал, насколько расширился столичный рынок IT-услуг и сколько зарабатывают специалисты данной сферы. Об этом специалисты рассказали Москве 24.
Согласно данным исследования, за период с 2017 по 2019 годы в Москве отмечен прирост числа компаний, работающих с информационными технологиями. Он составил 4,7%.
В 2019 году в столице было зарегистрировано 13 119 IT-компаний. Из них 10 071 работают в сфере разработки программного обеспечения, управления компьютерным оборудованием или оказания консультативных услуг.
Вместе с тем растет число занятых в сфере информационных технологий – на 2019 год их стало 349 тысяч человек. Прирост на отрезке в два года составил 24,8%.
Средняя заработная плата по отрасли, согласно данным экспертов, составляла в 2019 году 108,3 тысячи рублей. В совокупности сфера ИТ является наиболее востребованной, показывая самый высокий рост заработных плат и низкую "напряженность", считают специалисты Мосстата и сервиса HeadHunter.
В 2019 году, с января по декабрь, ежемесячная выручка IT-компаний составила 22,4 миллиарда рублей, что отражает рост в 90%. В декабре 2020 года речь идет уже о 34,8 миллиарда рублей.
Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что жюри международного конкурса Quality Innovation Award высоко оценили столичную программу "Московская инновационная экосистема". Инициативу отметили в категории "Инновации в государственном секторе", а посвящена она технологиям, беспилотным решениям и VR-проектам в образовании.
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