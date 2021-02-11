Российский разработчик создал киберпса

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Макет киберпса создал российский разработчик решений в сфере информационной безопасности CrossTech Solutions Group. Робот может двигаться, возвращаться на базовую станцию для подзарядки, реагировать на действия на основе локационных датчиков и датчиков температуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отечественную компанию – разработчика киберпса.

Вопрос закупки и поставки в Россию четвероногого робота Spot от Boston Dynamics компания прорабатывала на протяжении нескольких месяцев. Из-за высокой совокупной стоимости и отсутствия официальной дистрибуции данных устройств было решено проектировать собственного киберпса.

"Для управления сервоприводами в созданном макете робота специалисты компании адаптируют ядро программного обеспечения. На основе алгоритмов машинного обучения команда RnD проводит исследование технологий компьютерного зрения. Она адаптирует существующие наработки при использовании активных оптических систем (LIDAR)", – говорится в сообщении.

Специалисты стараются добиться автономности действий робота при постановке задачи в промышленном секторе. Также перед ними стоит задача по визуализации обработки информации об удаленных объектах окружения робота.

В компании его пока не рассматривают в качестве бизнес-проекта, но в будущем разработчики считают возможным применение киберпса на особо опасных объектах.

Ранее сообщалось, что автономный робот-курьер "Ровер" начал доставлять заказы сервиса "Яндекс.Лавка" в жилые дома на Ходынском поле. Как уточняется, до этого роботы доставляли заказы только в жилые дома в Иннополисе.