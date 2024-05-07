Найденная перед заседанием Совмина Польши прослушка оказалась старым селектором

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Подслушивающее устройство, найденное 7 мая спецслужбами Польши в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров страны, в действительности оказалось старым селектором городских чиновников. Об этом рассказала пресс-секретарь Шленского воеводы Алиция Валишевская, сообщает радиостанция RMF24.

"По моей информации, это устройство служило для связи между отдаленными друг от друга помещениями в здании, а смонтировал его сотрудник, который уже ушел на пенсию", – высказалась польская чиновница.

Валишевская также отметила, что ей неизвестно о точном моменте установки в этом помещении системы селекторной связи.

Ранее выяснилось, что польские спецслужбы обнаружили якобы прослушку в здании, расположенном в городе Катовице, где должно было проводиться заседание Совета министров. Она была оперативно демонтирована. После этого спецслужбы начали проверку по факту инцидента.