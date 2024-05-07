Терапевт Кондрахин рассказал о вреде чрезмерного употребления антибиотиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Врач-терапевт Алексей Кондрахин рассказал, к каким негативным последствиям для организма может привести излишнее употребление антибиотиков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Медик рассказал, что, подобно всем лекарственным препаратам, антибиотики обладают побочными эффектами прямого действия. Организм воспринимает их не только как средство борьбы с инфекцией, но и как чужеродное вещество. Это обстоятельство может привести к развитию у больного аллергических реакций разной степени тяжести. Также антибиотик как химическое вещество может оказывать влияние на действие прочих препаратов, и наоборот, ослабевать в связи с особенностями других лекарств.

Тем не менее, как отметил терапевт, основным побочным эффектом приема антибиотиков при отсутствии соответствующих показаний может стать антибиотикорезистентность.

"Это состояние, когда флора организма приучается к антибиотику. Она часто с ним сталкивается и становится устойчивой к действиям этого лекарства. Поэтому, когда пациенту действительно будет необходим этот антибактериальный препарат для лечения заболевания, он может оказаться неэффективным, потому что человек часто и бесконтрольно его принимал", – подчеркнул Кондрахин.

Ранее врач – педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус высказался по поводу способов лечения ОРВИ. Он рассказал, что медики никогда не относили антибиотики к числу эффективных препаратов при лечении респираторных вирусных инфекций. Также эксперт предупредил об опасности самолечения.