Врач Продеус: ОРВИ никогда нельзя было лечить антибиотиками

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Антибиотики никогда не были эффективными в лечении респираторных вирусных инфекций, заявил врач – педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус, комментируя решение Минздрава исключить их из нового стандарта лечения ОРВИ.

"Антибиотики – бесполезные лекарства при вирусных инфекциях. Неразумное использование антибиотиков ведет к увеличению антибиотикорезистентности и, соответственно, неэффективности в дальнейшем", – отметил он в беседе с "Радио 1".

Продеус добавил, что, если женщина беременна или готовится к беременности, тяжесть течения вирусной инфекции и правильность ее лечения напрямую отражаются на здоровье плода и возможности родить ребенка без осложнений. К назначению препаратов в такой период нужен особый подход.

Также эксперт предупредил об опасности самолечения при ОРВИ. По его мнению, людям, желающим следовать методам народной медицины, никакие доводы врачей и рекомендации Минздрава не помогут.

Ранее сообщалось, что в новом стандарте расширили перечень медицинских услуг для диагностики ОРВИ. Теперь, помимо консультации у терапевта, инфекциониста, оториноларинголога, невролога и кардиолога, можно получить помощь акушера-гинеколога, пульмонолога и гематолога.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что к концу апреля все вспышки заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом сойдут на нет. Она заключила, что в этом сезоне вирусы ведут себя прогнозируемо.

