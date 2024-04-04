Глава Роспотребнадзора спрогнозировала окончание подъема заболеваемости ОРВИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

К концу апреля все подъемы заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом сойдут на нет, в этом сезоне вирусы ведут себя прогнозируемо. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в эфире телеканала НТВ.

"На сегодняшний день заболеваемость снижается, с предыдущей неделей снижение больше чем на 13% и по ковиду, и по сумме ОРВИ и гриппа. Никаких необычных вариантов поведения вирусов мы не видим весной, все, как мы прогнозировали, так все и происходит", – отметила она.

Вместе с тем Попова добавила, что коронавирусная инфекция способна продолжать мутировать. Однако в настоящий момент происходящие с ней изменения не вызывают опасений, отметила она. Глава ведомства предположила, что COVID-19 еще может преподнести какие-либо "сюрпризы", в связи с чем Роспотребнадзор тщательно следит за вирусом.

В будущем, продолжила Попова, ожидается рост заболеваемости кишечными вирусами. Это связано с предстоящими майскими праздниками, когда люди часто готовят на природе и забывают мыть руки, заключила она.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом сократилась в России на 13,4%. В Оперативном штабе по борьбе с инфекцией рассказали, что госпитализация потребовалась 2 918 гражданам. Это на 3,1% больше, чем на предыдущей неделе.