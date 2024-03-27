Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "Мир-19"

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) РФ получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от коронавируса "Мир-19". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФМБА.

Там указали, что доклинические и клинические исследования лекарства показали его высокую эффективность и безопасность. В конце прошлого года завершилась третья фаза клинических исследований препарата "Мир-19", по результатам которых Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение лекарства для медицинского применения, говорится в сообщении.

В феврале 2024 года Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от ковида "Спутник V" с обновленным составом. Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, это решение позволило перейти к испытанию препарата на подростках, поскольку для этой группы населения не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также обновили.

Он добавил, что исследования "Спутника V" с участием несовершеннолетних планируют завершить в конце марта, после чего подадут документы для регистрации препарата.