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03:25

Общество

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "Спутник V" с обновленным составом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минздрав РФ зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Пр его словам, были внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату. Кроме того, регистрация обновленного "Спутника V" позволила перейти к испытаниям вакцины на подростках, так как для данной группы не зарегистрирован "Спутник Лайт", состав которого ранее также был обновлен.

Гинцбург отметил, что исследования "Спутника V" с участием подростков планируется завершить в конце марта, после чего будут поданы документы для регистрации препарата.

Ранее вирусологи заявили, что вакцинация от коронавируса зарубежными препаратами – Pfizer, Moderna и AstraZeneca – может привести к риску неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе в РФ снизились показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Так, число случаев заболеваемости гриппом в России снизилось в 24,5 раза, до 18,9%, а заболеваемость коронавирусом упала на 8,7%.

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