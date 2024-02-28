28 февраля, 13:39Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение показателей заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На прошлой неделе в России снизились показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.
"На восьмой неделе 2024 года в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тысяч заболевших, что на 18 % ниже, чем на прошлой неделе", – говорится в сообщении.
В 44 субъектах страны зафиксировали превышение среднероссийского показателя заболеваемости.
Согласно лабораторным исследованиям, число случаев заболеваемости гриппом в РФ на прошлой неделе снизилось в 24,5 раза, до 18,9%. Заболеваемость коронавирусом упала на 8,7%. Преобладающим по-прежнему остался штамм "Омикрон".
Однако, несмотря на снижение заболеваемости, в российских регионах продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия, заключили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор разработал прототип живой культуральной вакцины от сезонного гриппа "Вектор Вак Квадри". Глава ведомства Анна Попова рассказала, что новый способ производства является более выгодным. В 2024 году специалисты проведут доклинические исследования вакцины.
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