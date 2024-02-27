Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю уменьшилась почти на 9%

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Заболеваемость коронавирусом в России с 19 по 25 февраля снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 8,7%, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,6. Увеличение заболеваемости наблюдается в 29 субъектах страны, в том числе в шести регионах более чем в среднем по стране.

За прошедшую неделю от COVID-19 скончались 65 человек. Кроме того, с 19 по 25 февраля госпитализировали 2 970 человек, что меньше показателя предшествующей недели на 7,6%.

Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил, что вспышка заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом произойдет в середине февраля. По мнению специалиста, после роста заболеваемости ожидается заметный спад в конце апреля.

Между тем Минздрав РФ включил рекомендацию о необходимости ревакцинироваться от коронавируса спустя год после последней прививки, внеся изменения в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

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