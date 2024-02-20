Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"На седьмой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остается стабильной. Отмечается снижение показателей заболеваемости среди совокупного населения, также показатели заболеваемости не превышали эпидемических пороговых величин", – уточняется в публикации.

Ведомство продолжает контролировать эпидемиологическую обстановку.

Ранее заммэра города Анастасия Ракова назвала стабильной ситуацию с заболеваемостью в Москве. Она также обратила внимание, что количество госпитализаций в столице невысокое. Что касается вакцин от кори и коронавирусной инфекции, Ракова подчеркнула, что препаратов в Москве хватает.

Кроме того, Роспотребнадзор разработал прототип живой культуральной вакцины от сезонного гриппа "Вектор Вак Квадри", в этом году запланированы ее доклинические исследования.



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