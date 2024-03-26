Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за прошедшую неделю снизилась на 3,8%, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Всего за неделю зарегистрировано более 710 тысяч случаев. Среднероссийский показатель заболеваемости превышен в 49 регионах. 17,3% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы – 82,7%.

Отмечается, что в течение последних семи недель растет доля вируса гриппа В, а доля вируса гриппа А(Н3N2), напротив, снизилась до 63,1%.

Ранее столичное управление Роспотребнадзора сообщило, что обстановка с гриппом и ОРВИ в Москве остается стабильной. Показатели заболеваемости не превышали эпидемических пороговых величин.