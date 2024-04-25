Специальные комиксы для детей с хроническими заболеваниями разработали в Москве

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При участии специалистов из ДГКБ имени Башляевой в столице разработали специальные тематические комиксы для детей с хроническими заболеваниями, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения столицы.

Они в игровом формате рассказывают об основных аспектах заболеваний и о том, каким правилам нужно следовать, чтобы поддерживать хорошее самочувствие. Такой подход повышает осведомленность детей и родителей, способствует регулярному выполнению врачебных рекомендаций и улучшению качества жизни, уточнили в материале.

Главврач ДГКБ имени Башляевой Исмаил Османов подчеркнул, что комиксы позитивно воздействуют на ребенка, помогают ему активнее интегрироваться в жизнь общества и воспринимать болезнь не как приговор, а как образ жизни.

В Депздраве подчеркнули, что такие комиксы в доступной и понятной форме объясняют ребенку симптомы и признаки обострения его заболевания, рассказывают, какие правила следует соблюдать и какие препараты принимать. При этом в первую очередь они учат детей и их родителей радоваться жизни, помогают им интегрироваться в социум, дают ребенку почувствовать, что он окружен заботой и поддержкой.

Комиксы будут распространять во всех медорганизациях города. Их будут выдавать детям с конкретными хроническими заболеваниями. На сегодняшний день разработано семь тематических направлений: аллергия, астма, гипертензия, диабет, избыточный вес, целиакия и эпилепсия. Подачу информации адаптируют в соответствии с тремя возрастными группами: для 4–6 лет, 7–10 лет и 11–14 лет.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что власти столицы стремятся обеспечить москвичам лучшее здравоохранение, доступное для каждого. Мэр также обратил внимание, что за последние десять лет удалось заметно уменьшить время ожидания приема с 30 до 7 минут. Около 90% пациентов могут попасть к терапевту в день обращения.