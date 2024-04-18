Депутат Милонов призвал оснастить бригады скорой помощи системами видеофиксации

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Бригады скорой помощи необходимо оснастить системами видеофиксации, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Письмо с его инициативой было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Об этом пишет RT.

Парламентарий напомнил, что уже не раз фиксировались случаи нападения пациентов на врачей. По его мнению, происходящее в машине скорой нужно записывать, чтобы в случае возникновения непредвиденных ситуаций сохранился видеоматериал.

"Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав", – говорится в его письме.

Депутат уточнил, что за врачом должно быть закреплено право использования или неиспользования записи.

В конце прошлого года Совфед одобрил инициативу, которая освобождает врачей скорой от обязанности брать добровольное согласие на медицинское вмешательство у пациентов или родителей несовершеннолетних.

Проект дополнит список оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия россиянина, одного из родителей или иного законного представителя. В этот перечень включили такой пункт, как оказание помощи вне медорганизации, если вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни.