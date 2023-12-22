СФ утвердил право врачей скорой оказывать помощь без согласия пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Совфед одобрил инициативу, которая освобождает врачей от обязанности брать добровольное согласие на медицинское вмешательство у пациентов или родителей несовершеннолетних.

Проект дополнит список оснований, когда допускается медицинское вмешательство без согласия россиянина, одного из родителей или иного законного представителя. В этот перечень включат такой пункт, как оказание помощи вне медицинской организации, если вмешательство необходимо для устранения угрозы жизни.

Согласно принятой инициативе, решение о подобном вмешательстве будет приниматься работником выездной бригады скорой, в том числе скорой специализированной. Специалист освобождается от дачи информированного добровольного согласия на вмешательство в медицинскую документацию пациента.

Ранее стало известно, что программа полного оснащения машин скорой помощи по единому стандарту завершится в Москве до конца декабря. Как уточнила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в общей сложности для медиков было куплено более 3,6 тысячи единиц оборудования на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

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