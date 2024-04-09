Столичные врачи спасли маломобильную женщину с тяжелой пневмонией

Фото: департамент здравоохранения

Врачи столичной инфекционной клинической больницы № 2 спасли маломобильную женщину с двусторонней пневмонией. Состояние пациентки было критическим, сообщили Москве 24 в департаменте здравоохранения.

В больницу женщину доставила бригада скорой помощи. У пациентки выявили высокую температуру, сильную одышку, низкие сатурацию и давление. После первично проведенной диагностики врачи подтвердили диагноз и установили, что причиной пневмонии оказалась бактерия – синегнойная палочка.

"На момент поступления к нам у пациентки развился двусторонний плевральный выпот – избыток жидкости, которая скапливается в плевральной полости и сдавливает легкие. Усугубляло ее самочувствие и то, что пациентка была маломобильна. Кроме того, наши инфекционисты столкнулись с непредвиденной трудностью – выявленный возбудитель был устойчив к антибактериальной терапии", – отметила врач-инфекционист первого инфекционного отделения ИКБ № 2 Анна Тройнякова.

В спасении пациентки приняли участие и клинические фармакологи, которые в поисках действенного антибиотика сменили не один препарат. Женщина также получала лекарства для разжижения мокроты, капельницы для дезинтоксикации и коррекции электролитных нарушений.

Сестринский и младший медицинский персонал ухаживал за пациенткой, разрабатывал ей ноги и руки. Благодаря действиям врачей состояние женщины стабилизировалось. Для ее восстановления понадобилось чуть более месяца. В результате лечения пациентку выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

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