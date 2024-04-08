Московские врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

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Врачи НИИ СП имени Н. В. Склифосовского спасли мужчину с гвоздем в черепе, сообщается в официальном телеграм-канале медицинского учреждения.

Гвоздь располагался рядом с сагиттальным синусом и на 10 сантиметров проникал в полость черепа. Повреждение синуса может привести к массивному кровотечению, образованию внутричерепной гематомы и смерти, уточнили в материале.

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Нейрохирургам предстояло удалить гвоздь, не повредив при этом синус и мозговую ткань, поскольку он находился в функционально значимой зоне мозга, отвечающей за речь и движения человека. В итоге медики выпилили фрагмент кости и удалили вместе с ней гвоздь. Затем костный фрагмент установили на место и зафиксировали его титановыми пластинами.

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В сообщении отметили, что гвоздь прошел в миллиметре от синуса, не повредив его функциональные зоны мозга, поэтому уже через 10 дней пациента выписали из стационара.

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Ежегодно нейрохирурги НИИ СП имени Н. В. Склифосовского проводят более 3,4 тысячи операций. Помощь получают пациенты с самыми разными проблемами: опухолями, аневризмами, черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника, а также сосудистой патологией головного мозга.

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Ранее стало известно, что столичные врачи удалили злокачественную опухоль слезного мешка и сохранили глазное яблоко 67-летнему пациенту. Зрение мужчины было сохранено в полном объеме, но в ближайшие пять лет пациенту придется тщательно наблюдаться у врача-онколога и офтальмолога.