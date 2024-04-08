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08 апреля, 14:00

Общество

Московские врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе

Фото: 123RF/svetlanaevgrafova

Врачи НИИ СП имени Н. В. Склифосовского спасли мужчину с гвоздем в черепе, сообщается в официальном телеграм-канале медицинского учреждения.

Гвоздь располагался рядом с сагиттальным синусом и на 10 сантиметров проникал в полость черепа. Повреждение синуса может привести к массивному кровотечению, образованию внутричерепной гематомы и смерти, уточнили в материале.

Нейрохирургам предстояло удалить гвоздь, не повредив при этом синус и мозговую ткань, поскольку он находился в функционально значимой зоне мозга, отвечающей за речь и движения человека. В итоге медики выпилили фрагмент кости и удалили вместе с ней гвоздь. Затем костный фрагмент установили на место и зафиксировали его титановыми пластинами.

В сообщении отметили, что гвоздь прошел в миллиметре от синуса, не повредив его функциональные зоны мозга, поэтому уже через 10 дней пациента выписали из стационара.

Ежегодно нейрохирурги НИИ СП имени Н. В. Склифосовского проводят более 3,4 тысячи операций. Помощь получают пациенты с самыми разными проблемами: опухолями, аневризмами, черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника, а также сосудистой патологией головного мозга.

Ранее стало известно, что столичные врачи удалили злокачественную опухоль слезного мешка и сохранили глазное яблоко 67-летнему пациенту. Зрение мужчины было сохранено в полном объеме, но в ближайшие пять лет пациенту придется тщательно наблюдаться у врача-онколога и офтальмолога.

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