Распространенность туберкулеза в столице снизилась до уровня редких заболеваний

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Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в столице продолжают снижаться. Об этом сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения города Москвы Елена Богородская.

"Показатели распространенности туберкулеза в Москве стали равны показателям при редких заболеваниях, что демонстрирует успех длительной системной работы", – приводит ее слова Агентство "Москва".

Специалист отметила, что в прошлом году заболеваемость постоянного населения снизилась на 7% в сравнении с 2022 годом – это стало одним из главных достижений 2023 года. Кроме того, смертность горожан упала на 33%.

Богородская также напомнила, что в Москве уже внедрили новую модель противотуберкулезной помощи населению, что весьма благоприятно влияет на эпидемиологическую обстановку населения.

Тем временем в столице определили лучшую онкобольницу по итогам прошлого года. Почетное звание получила Городская клиническая онкологическая больница № 1. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежегодно лечение в клинике получают около 100 тысяч человек.



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