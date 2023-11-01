Врач рассказала о тяжелых заболеваниях, проявляющихся с температурой 37–38 градусов

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Субфебрильная температура тела (от 37 до 38 градусов) может говорить о ряде заболеваний, в том числе опухолях, туберкулезе, ВИЧ, аутоиммунных заболеваниях или аллергии, рассказала в беседе с News.ru терапевт Ольга Чиркова.

"Скрытые очаги инфекции: кариес, хронический холецистит, цистит. Гормональные нарушения, в том числе климакс. <...> Субфебрилитет может сопутствовать астеническому синдрому после ОРВИ – так называемый температурный хвост – и нарушениям в работе вегетативной нервной системы", – отметила эксперт.

Врач указала, что доказательная медицина не считает субфебрильную температуру нормой для отдельного человека.

Вместе с этим врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik уточнил, что термометр может показывать не точную, а приблизительную температуру тела. Так, электронные приборы могут давать некорректную информацию, если жар не очень сильный, уверен врач.

"Рекомендуется держать в доме хотя бы один максимальный термометр. Это тот, который показывает максимальную температуру, а затем его нужно встряхивать. Раньше использовались ртутные приборы, сейчас – галинстановые. Второй термометр, который должен быть дома, – электронный", – посоветовал он.

Специалист напомнил, что перед измерением нужно прочитать инструкцию – иногда электронный градусник нужно подержать еще около минуты после звукового сигнала. Также стоит помнить, что в таком термометре может сесть батарейка. Поэтому точность прибора нужно перепроверять раз в год, указал врач.

"Берем теплую воду из-под крана и измеряем ее температуру с помощью галинстанового термометра. <...> Затем в этот же стакан помещаем электронный термометр – датчиком, это важно, не целиком его окунаем. И смотрим, сколько покажет второй аппарат. Сравниваем их показания. Если разница в одну десятую, она вполне допустима", – считает он.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок сказал, что сквозняки и переохлаждения действительно способствуют развитию простудных заболеваний. По его словам, из-за местного переохлаждения возникает спазм сосудов, в том числе сосудов слизистой оболочки носа и носоглотки.

Как только появляется спазм, уменьшается кровообращение в этом месте, следовательно, туда меньше поступает полезных составляющих крови, например антител и клеток иммунной системы. Так вирусы и микробы попадают в организм, не встречая должного сопротивления, рассказал врач.

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