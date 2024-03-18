В Москве определили лучшую онкобольницу по итогам прошлого года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Городская клиническая онкологическая больница № 1 в Москве стала лучшей по итогам онкологического рейтинга за прошлый год. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Обновленный рейтинг опубликован на сайте Депздрава столицы.

По ее словам, в онкобольнице № 1 ежегодно лечатся почти 100 тысяч человек. Ракова указала, что стационар улучшил показатели по сравнению с прошлым годом: на 7% выросло число курсов противоопухолевого лечения и операций в онкоотделениях круглосуточных стационаров, часть из которых уникальные во всем мире.

На втором месте в рейтинге оказалась Московская городская онкологическая больница № 62, на третьем – Московский клинический научный центр имени Логинова, на четвертом – городская клиническая больница имени Боткина. Кроме того, в пятерку лучших вошел московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка".

Заммэра рассказала, что рейтинг якорных онкобольниц запустили несколько лет назад с целью получения обратной связи от пациентов о работе стационаров и их развитии. Граждане впервые смогли оценивать работу врачей, влиять на нее, получать сведения о клинике и самостоятельно выбирать, где проходить лечение, указала Ракова. С ее слов, больницы на основе мнений пациентов стали лучше. Так, по сравнению с 2022 годом фиксируется значительный рост по многим показателям: отсутствие осложнений после операции у пациентов в большинстве онкологических клиник, сокращение сроков ожидания начала лечения.

Указывается, что онкорейтинг – важный инструмент ориентированного на пациента подхода, который формируется исходя из мнений пациентов и объективных медицинских показателей работы стационаров. Так, проходящие лечение москвичи оценивают качество работы медучреждения, учитывая такие показатели, как уровень информированности пациента о результатах консилиумов, плане лечения и возможных осложнениях. Обратную связь от граждан собирают персональные помощники, которые сопровождают человека на каждом этапе лечения и решают немедицинские вопросы.

В основе медицинской составляющей отмечается соблюдение регламента клиентских путей – алгоритма действий при разных онкозаболеваниях: последовательность, сроки и объем исследований на каждом этапе ведения пациента с подозрением на онкологическое заболевание. Благодаря этому человек знает, какая помощь и в какой период ему будет оказана.

Ранее Сергей Собянин заявил, что готовится к открытию корпус лучевой терапии в составе Московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Мэр добавил, что учреждение будет включать самое современное оборудование.

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