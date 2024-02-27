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27 февраля, 15:30

Технологии

Директор центра имени Логинова рассказал об оцифровывании диагностических исследований

Директор центра имени Логинова рассказал об оцифровывании диагностических исследований

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В Москве оцифровывают диагностические исследования в сфере онкологии – это необходимо для изучения с применением технологий компьютерного зрения. Об этом рассказал главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы, директор центра имени Логинова Игорь Хатьков.

Игорь Хатьков также объяснил, как функционирует центральная цифровая патоморфологическая лаборатория. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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