Собянин рассказал об инновациях, которые используют в больницах и школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва закупает лучшие технологии для постоянного пользования в больницах и школах. Там стали тестировать все больше инноваций, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам градоначальника, в столице начала работать мультиплексная диагностическая панель для выявления возбудителей респираторных заболеваний. Она способна быстро проверить биоматериал на 26 самых распространенных инфекций и предоставить специалистам возможность сразу приступить в лечению.

"Другая инновация – уникальная образовательная платформа – помогает столичным школьникам разного возраста обучаться программированию в режиме игры. С ее помощью уже около 150 тысяч детей освоили IT-технологии", – рассказал мэр.

Всего в медицинских учреждениях апробацию прошли 114 отечественных разработок, еще 13 находятся на стадии тестирования. На образовательных площадках хорошие результаты продемонстрировали 44 инновационных решения, еще 18 в процессе испытания.

Собянин добавил, что ежегодно участниками городской программы пилотного тестирования инноваций становятся новые организации. В прошлом году появилось 43 площадки.

Ранее мэр столицы рассказал, что число лучевых исследований в Москве за прошлый год выросло на 15%. По словам градоначальника, такие исследования проходят по месту жительства, в ближайшей поликлинике. Затем снимки автоматически загружаются в единый информационный центр. Далее специалисты забирают изображение для дальнейшего изучения.

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении