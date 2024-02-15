Собянин: регионы смогут бесплатно пользоваться медицинскими ИИ-сервисами Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва начнет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к ИИ-сервисам города для всех медицинских учреждений и регионов России. Такое поручение дал Владимир Путин, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэр, благодаря этому врачи из других регионов страны смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые применят в Москве.

"Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что, безусловно, станет хорошим подспорьем для врачей-рентгенологов в их ежедневной практике", – написал Собянин.

Градоначальник добавил, что Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города представил специальную платформа. С ее помощью больницы получили возможность познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения. Доступ к этой платформе будет открыт в четверг, 15 февраля, добавил мэр.

Накануне Собянин в ходе осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил Владимиру Путину о модернизации системы здравоохранения Москвы, а также внедрении в нее цифровых технологий и ИИ. Медицинское учреждение является одним из самых крупных в мире телерадиологических центров, которые были построены для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований.

Там деятельность осуществляют около 400 врачей-рентгенологов городских больниц. Они описывают порядка 130 тысяч снимков в неделю.

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