Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает столичным предприятиям

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Искусственный интеллект помогает столичным производителям упростить рабочий процесс и уменьшить расходы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, он рассказал, что одна из столичных компаний проводит среди сотрудников "мозговой штурм" с использованием возможностей искусственного интеллекта. После того как нейросеть предоставит предприятию идеи, коллектив приступает к обсуждению этих предложений друг с другом.

Кроме того, в сфере продаж искусственный интеллект позволяет обрабатывать сложные запросы клиентов с помощью способностей по сбору и анализу данных о продуктах, а также круглосуточно отвечает на любые их вопросы.



Также нейросеть уже умеет структурировать наиболее подходящие для компании резюме. Если раньше сотрудники по подбору персонала могли потратить на этот процесс недели или месяцы, то сейчас искусственный интеллект сокращает это время до 2–3 дней.



"Подобные инструменты для автоматизации промышленности можно найти в столичном реестре высокотехнологических решений "Банк технологий", – уточнил мэр Москвы.

Ранее стало известно, что столичные ученые создали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в области медицины.

В нем прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов нейросети в лучевой диагностике. По словам директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрия Васильева, аналогов у подобной книги нет во всем мире.



Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве