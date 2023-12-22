В Москве провели комплексный мониторинг качества работы сервисов ИИ в медицине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 200 тестирований и 500 мониторингов провели в столице в этом году, чтобы оценить качество работы сервисов с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения. Подробнее об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, таких проверок в 2023 году было в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

"Осуществляется жесткий отбор и последующий контроль всех решений на основе ИИ: тестирование на входе, при смене версий сервиса, при изменениях к требованиям работы сервиса, а также мониторинг качества работы на потоке исследований. В случае некорректной работы сервис направляется на доработку", – объяснила она.

Данные этого года показали, что в 15% случаев сервисы ИИ, которые специализируются на расшифровке медицинских снимков, нуждаются в доработке, отметила Ракова. Однако она подчеркнула, что итоговое решение остается за врачом. При этом мониторинг позволяет специалистам назначать более надежное лечение, добавила заммэра.

Кроме того, в 2023 году в московских поликлиниках начали проводить анализ результатов маммографических исследований с применением искусственного интеллекта.

Глава Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы Юрий Васильев отметил, что в городе ежедневно совершенствуются инструменты для мониторинга работы программных продуктов. Так, по его словам, устанавливаются новые требования и появляются дополнительные задачи.

"Результатом этого становится повышение качества работы нейросетей, научные публикации, монографии, национальные стандарты", – резюмировал он.

Ранее в столичных больницах заработали комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта, которые помогают выявлять на ранних стадиях признаки ишемического инсульта и кровоизлияний у пациентов.

Нейросети также помогут оперативно увидеть на компьютерной томограмме малейшие изменения состояния больных. По словам Раковой, первое подобное решение для КТ головного мозга в РФ в итоге помогает спасти пациентам жизнь. В настоящее время таких нейросетевых сервисов в Москве запущено около 60 штук, уточнила она.



"Актуальный репортаж": как нейросети используют в столичных больницах