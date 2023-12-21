Нейросети в больницах Москвы помогут выявить патологии головного мозга на КТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают выявлять на ранних стадиях признаки ишемического инсульта и кровоизлияний у пациентов, заработали в столичных больницах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что две нейросети также помогут оперативно увидеть на компьютерной томограмме (КТ) малейшие изменения состояния больных. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, первое подобное решение для КТ головного мозга в РФ в итоге помогает спасти пациентам жизнь.

"Комплексный сервис за считаные секунды определит область поражения, оценит ее объем. Если ишемический инсульт осложнен кровоизлиянием, сервис это также выявит, что поможет врачу быстро принять решение о тактике лечения. Скорость в таких ситуациях критически важна", – заявила она.

В настоящее время подобных нейросетевых сервисов в Москве запущено около 60 штук. Все они ищут признаки заболеваний по 29 клиническим показателям, уточнила Ракова. Однако два последних комплексных решения – лишь седьмое и восьмое в столице. Они проверили уже более 150 000 компьютерных томограмм, подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что комплексный сервис может выявлять несколько осложнений на основе одного изображения. По ее словам, врач при помощи сервиса может исследовать признаки пневмонии, а ИИ может также найти и вероятность остеопороза.

По словам главного рентгенолога Москвы Юрия Васильева, большинство подобных решений являются полностью российскими разработками. Он отметил, что нейросеть на одном изображении может найти до 10 признаков разных патологий.

Ранее Ракова рассказывала, что умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов электрокардиограмм. Доля исследований, в которых они применяются, достигла 77%. А новый сервис на основе ИИ помогает найти на КТ органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы.

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