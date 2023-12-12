12 декабря, 11:30Город
Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве
Пациенты городских клиник воспользовались телемедицинскими консультациями более миллиона раз с начала 2023 года. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что драйвером развития телемедицины стал COVID-19. На данный момент это уже стандартная практика.
Чтобы получить консультацию врача, нужно установить приложение "ЕМИАС.Телемедицина" и заказать звонок. В течение дня с пациентом свяжется врач и сможет выписать электронный рецепт.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.