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12 декабря, 11:30

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Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

Сергей Собянин рассказал о развитии телемедицинских технологий в Москве

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Пациенты городских клиник воспользовались телемедицинскими консультациями более миллиона раз с начала 2023 года. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что драйвером развития телемедицины стал COVID-19. На данный момент это уже стандартная практика.

Чтобы получить консультацию врача, нужно установить приложение "ЕМИАС.Телемедицина" и заказать звонок. В течение дня с пациентом свяжется врач и сможет выписать электронный рецепт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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