Акция по охране новогодних деревьев "Операция "Ель" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Акция по охране новогодних деревьев от незаконной вырубки "Операция "Ель" пройдет в городе с 16 по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Там уточнили, что перед Новым годом государственные инспекторы будут усиленно патрулировать лесные массивы, чтобы уберечь ели от незаконной вырубки. Сотрудники будут проверять территории не только в светлое время суток, но и в темное. Патрулирование будет проводиться и пешком, и на спецтехнике, добавили в пресс-службе.

Самовольная вырубка деревьев, уточнили в департаменте, в столице запрещена на законодательном уровне. Деревья – неотъемлемая часть городской экосистемы, подчеркнули там. Отмечается, что благодаря патрулированию инспекторов в прошлом году незаконной вырубки елей и сосен на территории Москвы зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что в город начали привозить новогодние ели. Деревья доставляют из российских регионов и из-за границы. Так, цена датской метровой ели составляет восемь тысяч рублей, а удмуртской – от шести тысяч. Кроме того, есть варианты деревьев за 1,6 тысячи рублей.

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