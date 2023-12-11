Главную новогоднюю ель России спилили в Щелковском округе Подмосковья

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В деревне Новопареево Щелковского городского округа Московской области спилили главную новогоднюю ель России. Об этом сообщает ТАСС.

Возраст дерева составляет 84 года. Для отбора главной ели была привлечена специальная комиссия. Ее члены оценили несколько вариантов, учитывая высоту, пирамидальную форму кроны, равномерный насыщенный округ и возможность легкого подъезда к дереву.

После срубки специалисты будут два дня упаковывать 25-метровую ель для дальнейшей отправки в столичный Кремль вечером 13 декабря. Дерево разместится на Соборной площади Кремля.

Замначальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов поблагодарил участников процесса и поздравил их с наступающим Новым годом.

"Приходите на Соборную площадь, у нас будет красивая елка!" – сказал он, отметив, что дерево нарядят к 22 декабря.

В свою очередь, глава городского округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, что ель для Кремля из округа выбрали не первый раз. До этого деревья спиливали в 2021 и 2018 годах. В 2023 году дерево нашли с помощью спутника.

До этого мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева рассказала, что ель лучше всего наряжать к Новому году 16, 20, 22 и 23 декабря. Каждый из перечисленных дней, по ее словам, имеет особенное значение. В частности, украшая дерево 16 декабря, человек активизирует в доме благоприятные энергии, которые принесут ему успех.



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