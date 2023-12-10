Более 80% опрошенных россиян заявили о планах дарить подарки на Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Дарить подарки на Новый год планируют 82% из пяти тысяч опрошенных россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования сервиса для поиска работы SuperJob.

Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на подарки, составляет 14,3 тысячи рублей. Получателями сюрпризов станут родственники (72%), любимые люди (36%), друзья (23%). Еще 17% участников опроса собираются порадовать себя, а 14% вручить подарки коллегам. 12% респондентов в этом году откажутся от покупки подарков.

Бюджет на подарки у мужчин оказался значительно выше, чем у женщин – 16,7 тысячи рублей против 11,6 тысячи рублей соответственно. Молодые люди двух полов готовы потратить до 12,1 тысячи рублей.

Больше всего средств на новогодние сюрпризы намерены потратить жители Москвы – около 18 тысяч рублей. В Красноярске и Ростове-на-Дону на подарки закладывают суммы в 17,2 и 16,5 тысячи рублей соответственно.

До этого 32% москвичей рассказали, что планируют встретить Новый год в удобной одежде за просмотром телевизора. 14% участников опроса намерены украсить свой наряд новогодним дождиком. Надеть яркую и веселую одежду планируют только 8% человек, проживающих в столице.



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