Российский Дед Мороз в этом году побывает в Италии, Франции, Армении и Белоруссии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский Дед Мороз отправится в путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья. Он побывает в Италии, Франции, Армении и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу врио губернатора Вологодской области.

Сообщается, что в этом году новогодний тур Деда Мороза за рубеж пройдет с 9 по 23 декабря. Путешествие зимнего волшебника организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Этот проект реализуется при поддержке министерства иностранных дел России и Федерального агентства по делам СНГ.

"Это подарок от Вологодской области нашим соотечественникам, проживающим в странах ближнего и дальнего зарубежья. В канун новогодних праздников им особенно необходима поддержка нашей страны. Это отличная возможность окунуться в сказку и проникнуться русскими традициями", – отметил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, Дед Мороз побывает в Италии, Франции, Армении и Белоруссии. Праздничные мероприятия пройдут в посольствах РФ и Русских домах.

Ранее стало известно, что в парке "Остров Мечты" откроется праздничная резиденция Деда Мороза. Там гости смогут пообщаться с главным волшебником страны и сделать красивые фото. Кроме того, у посетителей будет возможность получить бесплатный сладкий подарок. Для этого перед визитом необходимо зарегистрироваться на официальном сайте парка.