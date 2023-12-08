Эксперт по этикету рассказала, как выбирать подходящие подарки на Новый год

Середина декабря – самое время покупать подарки к Новому году. Иногда бывает непросто выбрать, что преподнести коллеге, другу, родственнику или начальнику. Разбираемся вместе с экспертом по этикету, как не ошибиться с презентом и какую сумму планировать.



Близкие родственники и друзья

Выбор подарка для близкого родственника или друга обычно не отнимает много времени и сил: стоит лишь проанализировать, чем человек занимается, сколько ему лет, его хобби, интересы. Все это может натолкнуть на мысль о нужном презенте, рассказала преподаватель по этикету Полина Трофименко.

"Подарок может быть нейтральным – набор сладостей, чая или кофе – или очень индивидуальным. Например, ваш близкий в разговоре упомянул, что давно хотел сходить на какой-то мастер-класс или спектакль. Тогда вы можете подарить ему билет или подарочный сертификат на посещение", – порекомендовала специалист.

По ее словам, многие эксперты по этикету утверждают, что не стоит дарить подарочную карту на какие-либо услуги.



Полина Трофименко преподаватель по этикету Но это спорно: большинство опросов показывают, что люди, наоборот, хотят именно это. Единственное, не нужно дарить сертификаты в салон красоты или фитнес-клуб, если вам на это не намекали.

По правилам этикета также не стоит покупать парфюм (так как можно не угадать с ароматом), одежду, украшения, нижнее белье. "Однако в случае с близкими друзьями и родственниками это правило не работает. Если вы хорошо знаете вкус человека, то можно выбрать ему что-то из этих вариантов", – отметила Трофименко.

В случае с близкими правил стоимости подарка не существует. Цена остается на индивидуальное усмотрение, подчеркнула эксперт.

Коллеги, знакомые, дальняя родня

По деловому этикету коллегам нужно дарить профессиональные или нейтральные подарки: наборы чая, кофе, ежедневник. Не стоит выбирать личные вещи: кухонную утварь, предметы для домашнего хозяйства.

"В офисах часто устраивают "тайного Санту" – это оптимальный вариант, можно сразу установить максимальную сумму, например 1 000 рублей, и тогда все будут в одинаковых условиях", – отметила эксперт.

Если вы не очень хорошо знаете коллегу, то можно промониторить его социальные сети или расспросить у других сотрудников – так можно узнать, чем человек увлекается.

"Дальнему родственнику можно подарить что-то с новогодней тематикой, например елочные украшения ручной работы. Это отличная вещь, которую можно будет передавать из поколения в поколение. Еще один вариант для человека, которого вы не очень хорошо знаете, – плед. Если вы не знакомы с его интерьером, то можно выбрать изделие в нейтральном оттенке", – порекомендовала Трофимова.

Начальство

Главное правило при выборе подарка начальнику – избегать личных вещей: парфюм, ювелирные украшения, одежда, любая религиозная атрибутика тоже под запретом. Лучше всего дарить презент всем коллективом, так как личное поздравление от сотрудника может быть воспринято как вариант взятки, тем более если вещь дорогая.



Полина Трофименко преподаватель по этикету Если руководитель ведет активный образ жизни, преподнесите ему подарочный сертификат на посещение мероприятия или определенного места. Можно выбрать что-то нейтральное: аксессуары для офиса и бизнеса, книги в дорогом оформлении или подарочные издания, изделия из стекла, мрамора, фарфора, элитный чай, кофе, шоколад.

Эксперт подчеркнула, что по нормам этикета нельзя спрашивать у начальника, коллеги, знакомого или дальнего родственника, что подарить ему на Новый год. Но если это близкий человек, то такой вопрос вполне допустим, добавила она.