03 декабря, 14:15Новости
В Москве в электронную медкарту добавили подраздел "Предварительные диагнозы"
Новый подраздел "Предварительные диагнозы" добавили для столичных врачей в электронную медкарту, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Благодаря этому все протоколы осмотров и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента собраны вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах, поэтому на их сбор требовалось много времени.
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