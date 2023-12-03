В Москве в электронную медкарту добавили подраздел "Предварительные диагнозы"

Новый подраздел "Предварительные диагнозы" добавили для столичных врачей в электронную медкарту, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Благодаря этому все протоколы осмотров и результаты исследований по каждому предварительному диагнозу пациента собраны вместе. Раньше эти документы хранились в разных разделах, поэтому на их сбор требовалось много времени.

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