Парк для электробусов "Салтыковка" откроют на востоке Москвы в 2023 году

Еще один парк для электробусов – "Салтыковку" – планируют открыть до конца 2023 года на востоке Москвы. Инфраструктуру расширяют из-за активного развития этого относительно молодого городского транспорта.

Только в 2023 году столица получила 300 машин. Сколько электробусов ежедневно выходят на линии, что говорят о них москвичи и как новый транспорт меняет экологию города? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.