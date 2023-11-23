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23 ноября, 07:45

Транспорт

Парк для электробусов "Салтыковка" откроют на востоке Москвы в 2023 году

Парк для электробусов "Салтыковка" откроют на востоке Москвы в 2023 году

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Еще один парк для электробусов – "Салтыковку" – планируют открыть до конца 2023 года на востоке Москвы. Инфраструктуру расширяют из-за активного развития этого относительно молодого городского транспорта.

Только в 2023 году столица получила 300 машин. Сколько электробусов ежедневно выходят на линии, что говорят о них москвичи и как новый транспорт меняет экологию города? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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