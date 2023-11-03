Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы сохранили операторам каршеринга скидки на продление парковочных разрешений, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для операторов каршеринга сохраняется скидка на продление парковочных разрешений. Так, парковка для пользователей каршеринга останется бесплатной, а компании смогут обновлять автопарк. Сервис пользуется большой популярностью у москвичей, в среднем за сутки на арендованных машинах совершается более 140 тысяч поездок", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра отметил востребованность сервиса каршеринга в столице. По его словам, этим городским сервисом пользуются свыше 1 миллиона человек. В среднем один автомобиль в сутки арендуют 5–6 человек. В связи с этим по Москве передвигается меньше личных автомобилей. Также использование каршеринга сокращает нагрузку на дороги и парковки, уменьшается уровень загрязнения воздуха.

По данным Дептранса Москвы, компаниям каршеринга предоставляются льготы на размещение машин на платных парковках в столице с 2015 года. Согласно распоряжению Собянина, в 2023 году скидка 50% на продление парковочных разрешений для компаний каршеринга сохранится. Поддержка города позволит операторам сервиса обновлять автопарк и сохранять доступность данной услуги.

Накануне столичный Дептранс сообщил, что число поездок на каршеринге в Москве увеличилось на 7% за десять месяцев текущего года. В департаменте добавили, что в настоящее время в столице доступны 32,5 тысячи автомобилей каршеринга. Автопарк предоставляет пользователям электромобили, машины бизнес-класса и отечественный автопром.

Москвичи совершили 43 млн поездок на каршеринге с начала года