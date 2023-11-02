Число поездок на каршеринге выросло на 7% в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество поездок на каршеринге в Москве выросло на 7% за десять месяцев 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По информации ведомства, в Москве доступны 32,5 тысячи автомобилей каршеринга. В парке представлены электромобили, машины бизнес-класса и отечественный автопром. В среднем на каршеринге в сутки проезжают 140 тысяч жителей, ведь одна машина сервиса заменяет до шести личных автомобилей, тем самым снижая нагрузку на дороги.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, москвичи все чаще отказываются от личного транспорта в пользу каршеринга. По его мнению, это удобно и выгодно, ведь не нужно оплачивать бензин, парковку, обслуживание авто и транспортный налог.

Он добавил, что в прошлом году за десять месяцев горожане совершили 40 миллионов поездок, в этом – 43 миллиона за тот же период.

Ранее сообщалось, что в РФ появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта. Она может широко применяться на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры, внедряться в умные шлагбаумы, которые будут автоматически запускать на территорию объекта транспортные средства.

Эксперты сообщили, как меняются предпочтения москвичей при выборе транспорта для поездок