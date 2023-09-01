Фото: depositphotos/Pixinooo

В России появится система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора отечественного разработчика систем распознавания лиц NtechLab Сергея Сучкова.

Агентство отмечает, что ранее эта компания выпускала систему распознавания лиц, которая использовалась в Москве на городских камерах, а также была задействована во время Чемпионата мира по футболу в Катаре.

По словам Сучкова, организация выпустила крупнейшее за два года обновление продукта FindFace Multi, в котором добавилась функция распознания такси, спецтранспорта и каршеринга. Она может широко применяться, к примеру, на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры, внедряться в умные шлагбаумы, которые будут автоматически запускать на территорию объекта транспортные средства.

Гендиректор компании сообщил о проведении переговоров о тестировании данного обновления с двумя промышленными предприятиями РФ и одной из крупнейших строительных фирм Центральной Азии.

Также отмечается, что новая система сможет заменить иностранное ПО и получить широкое применение на объектах критической инфраструктуры. В частности, с ее помощью можно в реальном времени следить по камерам наблюдения за ношением средств индивидуальной защиты – касок и жилетов – и контролировать периметр инфраструктуры.

Для этого в системе появилась функция контроля пересечения линий. Так, если на территории объекта оказывается посторонний, то оператор получит соответствующее тревожное оповещение.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в 38 павильонах создали сеть многофункциональных интерактивных помощников.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в российском здравоохранении в этом году начнется внедрение искусственного интеллекта, предназначенного для получения снимков с медицинских приборов.



Москвичам рассказали, насколько популярна оплата по биометрии в столичном транспорте